VIGURDAV PÄKAPIKK | 21. päev: elagu piparkoogid!

Maagilisi helbeid ei julgenud Kevin Ryan suhu pista. Ta oli üsna veendunud, et neid süües muutuks ta nähtamatuks või pisikeseks kui päkapikk. Ei saa muidugi öelda, et mul kahju oleks, et ta neid värvilisi helbeid ei söönud. Nüüd on aga aeg pühadelainele seilata. Mis päkapikkudel selleks puhuks plaanis on?