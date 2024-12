VIGURDAV PÄKAPIKK | 22. päev: teeme ise vikerkaare!

Eilne möödus mõnusas küpsetamisvaimus. Koogid said ilusad ja maitsvad ja rõõmu sündis nende küpsetamisest nii lapsele kui mulle endale kuhjaga. Tänasest pakkisime aga päkapikud kaasa ja tulime maale vanaema juurde jõule tähistama. See tähendab, et meie päkadel tuli täna hommikul lõbustada lausa kolme last. Mis nad siis selleks puhuks välja mõtlesid?