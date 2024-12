Kunstiteraapia aitab noortel oma tundeid mõista ja sõnadesse panna

Julia Boroditš lisab, et grupidünaamika suunas ka positiivsusele. „Kui lapsed kuulevad teiste lugusid, siis nad saavad aru, et kõigil on probleeme ja neid saab lahendada,“ jutustab ta.

Kaidi Kübar ja Julia Boroditš räägivad, et igal teraapiasessioonil oli üks terapeudi valitud peateema (näiteks minu lähedased, minu unistused), aga mida rohkem kokku saadi, seda enam tõid Ukraina noored ka endale olulisi teemasid esile. „Mida rohkem üksteist tundma õppisime, seda sisukamalt näiteks vastati küsimusele „Kuidas te end tunnete?“,“ meenutab terapeut Kaidi Kübar. „Järjest enam tekkis ka see koosolemise tunne ja arusaamine, et midagi meis kõigis on erinevat, aga midagi on ka ühist.“

„Tähtis on, et neilt ei nõuta rääkimist, rõhk on tegemisel,“ räägib kunstiterapeut Kaidi Kübar, kes ukraina lastega Tartu linnas töötab. „See värvidega või saviga plätserdamine meeldib neile. Me ei tule kokku, et keskenduda rääkimisele või küsimustike täitmisele,“ räägib Kübar.

„Lapsed ei oska tundeid hästi veel sõnastada. Aga paberil juba midagi nähes on neil lihtsam rääkida, oma tundeid ja olukordi aktsepteerida,“ põhjendab Julia Boroditš alustuseks, miks kunstiteraapia on hea meetod noortega töötamiseks. „See rääkimine aitab neid. Ei ole hea, kui tunded on nende sees ja teadvustamata. Kui rasket tunnet kogeda turvalises keskkonnas, siis raviprotsess käivitub ja pinged vabanevad,“ jutustab Julia, kes peamiselt töötab ukraina lastega Laagna koolis.

Kaidi Kübar sõnul aktiveerib verbaliseerimine mõtteid, aga kunst aitab just emotsioone välja tuua. „Üldiselt on Eesti kool väga sõnakeskne, me verbaliseerime väga palju,“ räägib ta. „Pildi tegemine aitab teistmoodi – sa oled märgatud, ära kuulatud. Ja pilt aitab rääkida. Muidu võib kergesti tekkida ärevus, et mis ma ütlen… pilt tuleb appi.“

Tallinnas ukraina lastele kunstiteraapiat läbi viinud Julia Boroditš rõhutab, et täiskasvanud oskavad üldiselt paremini tunnetest rääkida ja tunnetest aru saada. „Lapsed räägivad palju, aga neile on vaja tundeid peegeldada,“ lausub ta.

Ukrainlastel vähem tugivõrgustikku

Ukrainlastega töötades on vaja silmas pidada, et Eesti on nende jaoks ikkagi uus elukeskkond ja see nõuab tundlikku lähenemist, räägib kunstiterapeud Kaidi Kübar. „Kuigi lapsed on üldiselt muidugi paindlikud, siis ikkagi on vaja meeles pidada, et nad on siin võõrad ja nad on uues keelekeskkonnas,“ ütleb ta.

Samuti on Ukraina perede kodudes üldiselt keerulisem olukord. „Kõik pereliikmed peavad siin kohanema. Kui ukraina lastel on probleem peres, siis kandub see kohe kooli. Eesti inimestel on tugivõrgustikku rohkem,“ põhjendab Kübar.

Julia Boroditši sõnul oli Ukraina lastel kindlasti hea meel kogeda, et Eestis on inimesed, kes neist hoolivad. Eriti seetõttu, et üldiselt on nende endi vanemad oma elu korraldamisega siin väga hõivatud. „Ukraina lapsed leidsid kõrvad, kes neid kuulavad ja kes hinnanguid ei anna,“ ütleb Boroditš.

Boroditš meenutab, et 3.-4. klassis õppivad ukraina lapsed tulid esialgu teraapiasse kui hirmunud hiirekesed ning nad ei osanud üksteist hästi kuulata, ei osanud kordamööda rääkida. Aga olukord paranes iga korraga. „Näha oli, et neisse tekkis enesekindlus. Nad said kätte tunde, et nad on aktsepteeritud, keegi ei arvusta ega hinda neid,“ meenutab kunstiterapeut. „Just see andiski neile tõestuse, et nad on piisavad. See oli minu jaoks suurim saavutus.“