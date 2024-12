VIGURDAV PÄKAPIKK | 23. päev: milline omapärane kiikumisviis!

Tuleb tõdeda, et see on taas üks sellistest viguritest, mis pildi peal tundus suhteliselt lihtsalt teostatav, aga reaalsuses oli selle üles seadmine ikka korralik peavalu. Ei saa öelda, et ma selle jäljendamist liiga hoogsalt soovitada julgeksin, sest närvirakke kulus selle peale plaanitust hulk rohkem. Mitmel korral, kui tundus, et ehk nüüd on kiige raam valmis, vajus see hetk hiljem küljele kokku. Kui lõpuks raam püsima jäi, siis hoidis see vildakalt. Peale ohtrat teipimist olid paberirullid küll räsitud ja mitte enam esinduslikud, kuid seisid lõpuks sirgelt paigal.