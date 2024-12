Kaks ühesugust puslet, kolm jõulukruusi, lõhnaküünlad, taldrikud... kasuta soovimatuid kinke targasti!

Mida siis teha jõulukinkidega, mida sul pärast jõule vaja ei lähe? Pakun mõned praktilised ideed.

Korralda kingivahetuspidu

Üks lõbus viis kingitustest lahti saada on kutsuda aasta lõpus või uue algul sõbrad kokku ja teha kingivahetuspidu. Kõik toovad kaasa soovimatud jõulukingid ning saavad valida midagi, mis neile rohkem meeldib. Sarnast pidu saab korraldada ka koolis, lasteaias ja kontoris.

Kingi edasi

Kui sa tead kedagi, kellele kingitus paremini sobiks, kaalu selle edasikinkimist. Näiteks võib uus ja kasutamata köögividin sobida ideaalselt sõbrale, kes armastab kokata. Kindlasti jälgi, et kingituse edasiandmine oleks delikaatne – poleks tore, kui algne kinkija avastab, et tema kingitus on edasi antud.

Pane see kingituste kappi

Kui sa pole kohe kindel, mida kingitusega teha, võid selle paigutada spetsiaalsesse „kingituste kappi“. See on koht, kuhu kogud asju, mida saad tulevikus ise kingitustena edasi anda. Vaata ainult, et sa mõnd asja algsele kinkijale tagasi ei kingi.

Müü või vaheta internetis

Nii netis kui telefonides on platvorme ja rakendusi, kus saad asju müüa ja/või vahetada. Olgu selleks mõni Facebooki grupp, nagu „Osta, müü ja vaheta!“, või muu ostu-müügikeskkond, nagu Yaga. Kui sul on uus ja kvaliteetne toode, leidub kindlasti keegi, kes seda endale tahab. Näiteks mina varusin nii mõnegi päkapiku kingituse oma lapsele Yagast. Laps oli rõõmus, mina ka ja rahakott ei läinudki lõhki. Lisaks pooldan asjade taaskasutust.

Paljudes Eesti linnades ja asulates toimuvad regulaarselt ka kirbukad või laadad, kus müüa asju, mida sa ise ei vaja.

Anneta heategevusele

Soovimatud kingitused võivad mõnele teisele inimesele palju rõõmu valmistada. Heategevusorganisatsioonid, nagu Punane Rist, või sotsiaalkeskused võtavad vastu asju, et need abivajajatele toimetada. Asju saab viia ka Uuskasutuskeskusse, kes need sümboolse raha eest ringlusse annab.

Võimalusel vaheta kink ümber