VIGURDAV PÄKAPIKK | 24. päev: päkapikkude viimane trikk. Kas nad võlusid tõesti maa jõuludeks valgeks?

Selle, et päkapikud lahkuvad jättes klaasile kunstlumest profiili ja kirja, olime kokku leppinud juba ammu. Eile veel arutlesime korraks, et kurb, et see ainus lumi siin jõuluajal on. Ega me ilmateadet ei taibanud vaadata ja poleks vist uskunudki, et üleöö see kevadine ilm pöörduda saaks. Igatahes sai suurelt välja prinditud päkapiku pilt, mida olin kirjakeste peal korduvalt kasutanud. Seejärel lõikasime selle välja ning lasime kunstlumega aknale päkapiku profiili. Alla jätsime kirjakese.