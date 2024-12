VÄIKELAPSE MURED JA RÕÕMUD | 5. osa: unenõustaja Hanna Saar unekoolist ja väikelapse unest

Tuleb välja, et küsimused, millega unenõustaja poole pöördutakse on tihtipeale sarnased. Näiteks sagedased öised ärkamised, lutist võõrutamine ja öised imetamised on teemad, millega Unehaldjas aidata saab. Juttu tuleb ka unekoolist. Kas unekooli peab iga nõustamise juhul tegema ja miks unekoolil on nõnda halb maine?