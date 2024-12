Saada aasta ohutult ära. Nõuanded aastavahetuseks, mis on turvaline ka laste jaoks

Ilutulestik on oht, millest ei saa üle ega ümber. „Kui ilutulestikust täielikult loobuda ei soovi, peaks siiski väga hoolikalt järgima ohutusnõudeid. Ilutulestiku kasutamiseks tuleb valida sobiv koht ja jälgida, et tuul ei kannaks ilutulestikku hoonete või inimeste poole. Ilutulestiku paketid peaksid enne süütamist olema korralikult toestatud, et need ümber kukkuda või vales suunas lendu minna ei saaks. Kindlasti tuleks jälgida, et lapsed kasutaksid ilutulestikku vaid lapsevanema järelevalve all,“ soovitab Kallas.

Paljudel on kombeks ilutulestikku vaatama minna õue. Tehes seda rahvarohkes kohas, on oluline lapsel silma peal hoida. Vaatemängu jälgides on enamike pilgud suunatud taevasse, mistõttu võib uudishimulik laps kergesti kaduma minna enne kui vanem märgatagi jõuab. Kõige kindlam on kinnitada lapsele käepael, kus on vanema telefoninumber ja riietada ta võimaluse korral ka nii, et teda oleks kerge märgata. Näiteks sobib selle jaoks mõni erksavärvilisem müts.