DILEMMA | Kas lubada lastel aastavahetusel ärkvele jääda?

Kes on ise läbi elanud selle, kuidas lapse voodisse saamine võtab mitu tundi ja ta magama jäämine veel otsa paar tundi, usub kindlasti, et on uni on püha. Samas ei pruugi küsimus olla ka ainult selles, kas laps on muidu nadi magaja või mitte. Väikelastel on tihtipeale suurepärane omadus ärgata hommikul täpselt samal ajal ja seda olenemata sellest, kas nad said sõba silmale kell 21.00 või 01.00. Küll aga võib see vähene uni väljenduda tugevalt järgmise päeva meeleolus.