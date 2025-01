VÄIKELAPSE MURED JA RÕÕMUD | 6. osa. Kolmikute ema Sigrid Holmsen: kasvatan lapsi üksi, aga mulle ei meeldi kui mind üksikemaks kutsutakse

Sigrid saigi laiemalt tuntuks peale armsate kolmikute sündi ning kuigi tema lugu on tema jälgijatele juba suures osas tuttav, saab siit episoodist ka palju uut teada.



Olenemata sellest, et ta kasvatab oma kolme poega üksi, ei meeldi Sigridile, kui teda kutsutakse üksikemaks. Ka kiidusõnu on tal raske vastu võtta. Sama raske on aga saatejuhil neid mitte öelda, sest Sigridi lugu on nii ainulaadne, täis palju keerulisi momente, kuid sellest hoolimata ei ole ta kaotanud positiivust ega sära ja on näidanud tohutut tugevust.