HEAD UUT AASTAT! Siin on sulle 10 vahvat ideed, kuidas perega uue aasta soovid ja eesmärgid kirja panna

Kirjastuse Seik tegude kalenderid

Seik kirjastusel on mitmeid märkmikke ja märkmikekomplekte, mille abil on võimalik oma inspiratsioon ja mõtted vabaks lasta ning eesmärke täitma asuda.

Siin artiklis olevatest on Seiki omad minu lemmikud, sest seal on just hea tasakaal kalendermärkmiku ja eesmärkide osa vahel. Pildilolevad märkmikud on oma sisult üsna identsed, üks suurema formaadiga, teine väiksem. Minu käele on parem suur spiraalköitega versioon.

Nagu mitmetel teistel sarnastel, on tegemist nädalavaates kalendermärkmikuga, mille algus on pühendatud eesmärkide ja õnne planeerimisele – saad siin kirja panna oma mõtted, unistused ja soovid, mida 2025ndalt aastalt ootad. Oma osa on nii harjumustel, kirgedel kui suurematel eesmärkidel ja lubadustel, mille poole liikuda.

Seiki märkmikud teeb eriliseks see, et kalendriosas on igale päevale pikitud mõni tore mõte või tegevus, millega võiksid igapäevaelu vürtsitada või siis mis lihtsalt meele heaks teeb – kirjuta, miks sa ennast armastad; loo uusi suhteid; külasta uut kohvikut; vaata päikesetõusu. Iga nädala ees on prioriteetide maatriks ja to-do list.

Hind alates 15 eurost