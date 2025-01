Alfa põlvkond, tee ruumi. Sellel aastal sündinud lapsed on juba osa uuest põlvkonnast!

Alfa põlvkonna murekohaks on see, et kuna nad elavad suuresti ekraani taga, liiguvad ja magavad nad vähem, mis võib kaasa tuua terviseprobleeme. Neil pole kindlaid norme, sest nende elu on väga mitmekesine. On palju kärgperesid, samast soost peresid. Eeldatakse, et Alfa põlvkonnast saab haritum ja rahaliselt paremal järjel generatsioon, kui on seda Z põlvkond.

Eeldatakse ka seda, et sellel generatsioonil saab olema veel suurem heakskiit erinevate vähemuste ja selle osas, et igaüks võib end väljendada nii nagu soovib. Kuna ühiskond ongi teel sinna, et aktsepteerida muutusi, võib eeldada, et beetageneratsioon saabki kasvama keskkonnas, mis väärtustab varasemast veelgi rohkem uudishimu ja kõikide kaasamist olenemata sellest, kuidas nad end identifitseerivad.

Kõik alates selle aasta esimesest jaanuarist sündinud lapsed on osa uuest generatsioonikategooriast. Seda generatsiooni saab eeldatavalt väga tugevalt mõjutama tehnoloogia. Eriti just AI, mis aina areneb ja muutub inimeste igapäevaelus aina olulisemaks tööriistaks. Samuti ootab beetageneratsiooni ees palju ühiskondlikke ja globaalseid väljakutseid. Juba alfade alla kuuluvate laste vanemad on hädas sellega, et lapsed istuvad pidevalt ninapidi ekraanis ja võib uskuda, et uue generatsiooniga see mure vaid süveneb. Novembris 2023 Pew Uuringukeskuse läbiviidud uuringus selgus, et üks õpilane viiest, kes ChatGPT-ga kursis on, on seda ka kodutööde tegemiseks kasutanud. Järgneva põlvkonnaga võib see number tunduvalt tõusta.

See põlvkond on kasvanud mitmekesisemas ühiskonnas kui nende eelkäijad. Samuti on nende seas rohkem neid, kes on kasvanud vaid ühe vanemaga või kelle pere moodustavad eri riikidest pärit vanemad. Selles põlvkonnas on ka senistest kõrgem protsent neid, kes on osa LGBTQ+ kogukonnast. Nad on eelkäijatest suuremad soorollide- ja mõistete vastu võitlejad.

Tegu on esimese põlvkonnaga, kes on täielikult kasvanud digitaalajastul. Põlvkonda iseloomustab ka eelnevatest varasemalt küpseks saamine ja suurem pragmaatilisus. Nende seas on ka varasemast rohkem neid, kellel on vähemalt üks kõrgharidusega vanem.

Y generatsioon ehk millenniumilapsed: 1981-1996

Millenniumilapsed on eelkäivatest generatsioonidest liberaalsemad, neil on suurem toetus ka samasoolise abielu ja näiteks kanepi legaliseerimise osas. Nad on eelnevatest põlvkondadest sotsiaalselt teadlikumad ja rohkem mures isikliku turvalisuse pärast. Nad suhtuvad ellu optimistlikumalt ja näevad inimesi võrdsemalt. Ka erinevad suurriikide uuringud on näidanud, et just nemad olid suuresti Brexiti vastu ja on ka USA presidendivalimistel eelistanud pigem liberaalsemate vaadetega kandidaate.

Neil on vanematega parem suhe kui eelnevatel generatsioonidel ja nad on väga tehnoloogiateadlikud.

Millenniumilapsed on vanematena rohkem altid lubama oma lastel olla need, kes nad ise tahavad ja pooldavad rohkem laste kasvatamist vähesemate piiridega. Neid iseloomustab saavutusvajadus, enesekindlus, lühike keskendumisvõime, keskkonnateadlikkus.

Generatsioon X: 1965-1980