Aju ja tema külalised

Teine natukene halb külaline oli Ei-Saa-Hakkama , kes Aju tuju tihti morniks ajas. Ükskord tahtis Aju õue minna, aga ta ei saanud oma jope lukku hästi kinni. Ei-Saa-Hakkama piilus samal ajal ukse vahelt ja muudkui itsitas Aju üle. No kes küll nii­moodi teeb? See on ju inetu. Aju isegi ei tahtnud enam luku kinnipanekut proovida, sest Ei-Saa-Hakkama ajas teda närvi.

Tõeliselt vahva oli koos olla Loomingulisusega . Neile meeldis üheskoos paljusid uusi asju proovida. Näiteks üleüleeile andis Loomingulisus idee, et võiks toa ümber tõsta. Ja nii Aju ja ta sõber tassisid ja rassisid ning panid teleri sinna, kus varem oli diivan, ja vastupidi. Teinekord aga tahtis Loomingulisus uusi riideid proovida. Lihtsalt selleks, et teada saada, kuidas eri värvid kokku sobivad ja millisele peole mingit komplekti selga panna. Neil oli koos alati tore ja Aju ootas Loomingulisust iga kord peaaegu et ukse juures.

Paljudel kordadel oli isegi nii, et kui Aju oli närviline, siis tuli uksest sisse Viha. Oi, Viha oli keeruline tegelane. Aju tahtis alati koos temaga tube sassi ajada, põrandat trampida ning heast peast vetsupaberit katki rebida ja seda mööda tuba laiali loopida. Mõnikord tahtis Aju isegi kedagi lüüa või hammustada. Ja vahepeal juhtuski nii, et vihahoos tegi Aju kellelegi liiga. Õnneks oskab Aju järjest paremini Vihaga toime tulla ja teab, et ta võib koos Vihaga paberit rebida ja trampida, aga teistele haiget teha pole kena.

Aju lemmikkülaline oli aga Rahu. Rahu rääkis alati nii tarka juttu ja leidis kõikidele muredele lahenduse. Rahu õpetas Ajule seda, et ta on väga tubli, et kõikide külalistega koos tegutseb, aga suurim sõber peab olema iseendaga. Ja nüüd teab Aju, et ta võib alati enda külalised kenasti ära saata ja olla lihtsalt tema ise.

Samamoodi on ka sinuga – sul käib palju tujusid ja mõtteid külas. Oluline on aga see, et sa oled iseendaga sõber ka pärast seda, kui oled olnud kurb või vihane või ei saanud millegagi hakkama. Tujud ja mõtted võib alati ära saata – samamoodi nagu teised külalised. Sa oled omamoodi ja eriline ka ilma nendeta!