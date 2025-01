Ema: meestel, kes tahavad lapsi, ja meestel, kes tahavad olla isa, on väga suur vahe. Naised, õppige seda märkama!

„Meestele õpetatakse, et nad peaksid küll lapsi tahtma, aga mitte seda, kuidas olla isa. Paljud mehed tahavad last, aga vähemad neist tahavad olla isa. Naisena on tähtis osata nendel vahet teha,“ ütleb ta.

Mõtle hästi järele, kellega sa lapse saad

„Mees, kes tahab lapsi, mõtleb oma pärandile, nime edasi andmisele, sellele, et keegi ta geene edasi kannaks. Ta näeb silme ees väikest armast last ringi jooksmas. Ta ei mõtle argielule. Ta ei mõtle öisele toitmisele, mähkmevahetusele, lõpmatule logistikale, mis laste kasvamise ja trennidega saabub.“

Naine mõtiskleb, et meestele räägitakse juba poisipõlvest peale, et mees on pere kaitsja ja toitja, aga millal me nägime viimati poissi, kellele õpetati olema hooliv? Kui paljusid meessoost lapsehoidjaid me teame? Kui paljud väikesed poisid käivad ringi, beebinukk kaenlas, ja mängivad nende toitmist?

„Enne, kui sa mehega lapse saad, vaata kuidas ta üldiselt elus vastutusega toime tuleb. Kas ta võtab initsiatiivi või ootab alati, et talle öeldaks, mida teha? Kas ta märkab, mida on vaja teha, ilma et sa seda ütleks? Laste saamine on teekond, see pole eesmärgi kohene täitmine.“

Ta soovitab lapsi tahtvale mehele esitada mõne küsimuse:

Millist rolli plaanib mees lapse elus mängida?

Millist rolli mängis lapsena ta elus tema isa?

Kas isa aitas ema koduste tööde või söögitegemisega? Kas ta viis teda arstile, käis lastevanemate koosolekutel?

See, milline on mehe enda eeskuju ja kuidas ta seda hindab, võib juba eos väga palju näidata.

„Naistena ei saa me endale lubada seda, et me ei õpi vahet tegema meestel, kes tahavad lapsi, ja meestel, kes tahavad olla isa. See vahe on lihtsalt liiga suur.“

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada