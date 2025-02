Loomulikult olin rõõmus, nähes rasedus­testil kaht triipu. Samal ajal tundsin negatiivseid tundeid – hirmu, ärevust ja kurbust. Sain aru, et peaksin olema õnnelik, sest lapsega oli kõik korras. Teadsin, et paljudel naistel on keeruline rasestuda ning osa kogeb isegi mitut katkemist. Mul läks kõik ladusalt ja tundus vale tunda selliseid tundeid, kuid just neid tundsin ma enim.