Kolmanda klassi tüdruk: sõbrakutsele järgnes videokõne, kus võõras täiskasvanud mees oli paljas ja tegi võikaid asju

Juba 3.–4. klassiks on paljud noored veebis kokku puutunud mingit sorti seksuaalse sisuga, näiteks on nende postitatud pilte kommenteeritud seksuaalse alatooniga; nad on käinud pornograafia lehekülgedel või keegi on neilt küsinud alasti pilte (laste sõnavaras nude’sid). Rääkisime ekspertidega teemast põhjalikumalt.