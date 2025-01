KUULA | Ausalt läbi noore õpetaja silmade: kuidas läheb koolis meie lastel ja õpetajatel?

Missugune on noorte õpetajate meelest koolis praegusel ajal õpetaja roll ja kuidas märgata õpilaste vajadusi, kui klassis on hulganisti õpilasi ning klasse on palju? Saates räägime muu hulgas sellest, mis on noore õpetaja jaoks keeruline võrreldes kolleegidega, kes on juba pikemat aega koolis töötanud. Arutleme, milliseid eeliseid võib anda see, kui olla õpetajatöös alles algaja.