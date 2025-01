Külmad ilmad on tuppa pagendanud? Soovitused selleks, et ka talvisel ajal beebit toas lõbustada ja arendada

Beebi esimesel eluaastal kulgeb pere elu suuresti beebi rütmis. Päevad on täis toitmist, mähkimist ja magama panemist. Eestis on seda mõnusalt sooja aega, mil beebiga saab mugavalt ka õues toimetada, tänamatult vähe, ja vastu talve kisub elu veelgi tubasemaks. Nelja lapse emana olen vähemalt neljal aastal seisnud silmitsi küsimusega, et mida siis ikkagi tubastes tingimustes beebiga ette võtta, et ise tervet mõistust säilitades ning last rahulolevana hoides talv üle elada.