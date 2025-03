Kuu aega aastase ja neljasega Tai saartel reisimas. „Algul tundus idee mõeldamatu, nüüd mõtiskleme, millal tagasi minna“

Aga kui mees pakkus, et võiksime siis juba kauemaks jääda, kuna tema on talvel pesamunaga kodune ja mina saan vähemalt osa ajast kaugtööd teha, hakkas mõte jumet võtma. Kui ka ämm lubas reisi esimese otsa meiega kaasa teha ja selgus, et sõprade perel on samal ajal plaan samasse kanti minna, oli asi otsustatud!