VÄIKELAPSE MURED JA RÕÕMUD | 7. osa: Liisa Vijard keerulistest rasedustest, mis võtsid soovi tulevikus rohkem lapsi saada

Arutame Liisaga tema emaduse teekonda, mis algas tänapäeva mõistes isegi pigem noorelt. Kuigi ta on ise suurest perest pärit, ei olnud emaks saamine miski, millest ta oleks lapsepõlvest saati unistanud.



Küll aga see soov ajapikku kasvas ja ka Liisa abikaasa näitas valmisolekut isaks saamiseks ning perre sündis poeg. Liisa on avameelselt jaganud oma keerulisi rasedusi ja teeb seda ka tänases episoodis. Rasked rasedused on ta tänaseks viinud otsuseni rohkem seda mitte läbi teha ja saatejuht Ninel leiab siin samastumist.



Liisa ja tema abikaasa perre sündis hiljuti ka teine laps ja kuigi see rasedus oli esimesest veelgi kurnavam, on üldine kogemus teisel korral emaks saades olnud kordi toredam. Liisast õhkub positiivsust ja ta ei suuda kahe lapse saamist rohkem soovitada. Ta on hetkel hea meelega lihtsalt ema ja naudib kõike sellega kaasnevat, sest ta ei muretse enam lapse regressioonide, une ja muu taolise pärast. Liisa jagab ka, kuidas pere esimene laps väikese õe tulekuga kohanes ja kuidas on laste saamine mõjunud nende omavahelisele suhtele abikaasaga.