Tallinnas on koolikiusu vähem, kuid küberkius tekitab muret. „Järjepidev kiusuennetus ei juhtu iseenesest vaid vajab kõikide panustamist“

Kiusamisel on pikaajalised tagajärjed

SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triinu Purru sõnas, et statistika alusel on Eestis iga viies laps kogenud kiusamist ning kahjuks on kiusamisel sageli pikaajalised tagajärjed. Sealhulgas õpiedukuse langus, vaimse tervise seisundi ning suhete halvenemine. „KiVa programm on Eestis ainuke kiusamise ennetamise ja vähendamise terviklahendus koolidele, millel on tõendatud mõju. Järjepidev süsteemne kiusuennetus ei juhtu iseenesest vaid vajab kõigi osapoolte panustamist ning siinkohal on Tallinn eeskujuks väga paljudele omavalitsustele. Mida rohkematesse koolidesse KiVa jõuab, seda rohkematel õpilastel on võimalus turvalisele ja hoolivale haridusteele, mis on meie missioon“.

2023/24. õppeaastal rakendas KiVa programmi 25 Tallinna munitsipaalkooli, mis moodustab 21% kõigist Eesti KiVa-koolidest. Uuringu käigus analüüsiti 23 Tallinna kooli andmeid, milles osales enam kui 13 500 õpilast. Küsitluse tulemused näitavad, et programmi rakendamine on aidanud vähendada nii kiusamist kui ka parandada õpilaste enesetunnet ja aktsepteerituse tajumist koolikeskkonnas. Tallinna koolides on kiusamise tase madalam nii kiusatavate kui ka kiusajate osas võrreldes nende koolidega, mis on programmiga alles liitunud.

Mure endiselt küberkiusuga

Kuigi tulemused on üldjoontes positiivsed, toodi esile ka mõned murekohad, näiteks küberkiusamine ja seksuaalse ahistamise juhtumid, mis on Tallinna koolides sagedasemad kui teistes KiVa-koolides. Need probleemid vajavad süstemaatilist lähenemist ja täiendavat ennetustööd. Samuti toob raport välja, et Tallinna õpilaste seas on üksildustunne kõrgem kui teistes KiVa-koolides, ehkki see näitaja on samal tasemel kui programmiga liitumist alustavates koolides. See tulemus vajab lähemat uurimist, kuna hoolimata üksildustundest on Tallinna õpilaste hinnangud oma heaolule ja aktsepteeritusele oluliselt kõrgemad kui teistes Eesti KiVa-koolides.

2025. aasta eelarvest eraldatakse KiVa programmi rakendamiseks Tallinna koolides ligikaudu 80 tuhat eurot. Arvestades võimalust, et KiVaga liitunud koolide arv Tallinnas võib suureneda, on vajalik edaspidi hinnata ka täiendava tegevustoetuse vajadust.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada