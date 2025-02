Ursula Ratasepp: elu lastega on samaaegselt imeline, aga ka lärmakas ja väsitav. See on tunnete ja tujude kaleidoskoop!

See on ammendamatu teema, kas ja kuidas lastega reisida. Mina olen selles leeris, et muidugi reisida, kui võimalusi ja jaksu on. Ja isegi kui beebi ei mäleta sellest midagi, siis – ülejäänud pere ju mäletab. Kas Klaaraga oli reisil väga raske? Ei. Kas ilma Klaarata olnuks lihtsam? Kahtlemata!