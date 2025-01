Beebi talvel riietamine ei pea olema raketiteadus! Kõik, mida beebi külmal ajal riietamise kohta teadma pead

Põhireegel on riietada beebi iseendast ühe kihi võrra soojemalt. See kehtib nii õues kui ka toas, aga vaid nende väikelaste kohta, kes iseseisvalt veel ringi ei liigu.

Veendumaks, kas beebil on valitud riietusega parajalt soe, katsu tema kukalt: kui kukal on kuum ja higine, võta üks riidekiht ära; kui see on jahe, riieta laps soojemalt. Külmad käed või jalad ei ole siin näitajaks, sest beebidel ongi need täiskasvanutest enamasti jahedamad.