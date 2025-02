Appi, mu laps ei oska mängus kaotada! „Peale kaotust võib ta pööraseks minna ja peame ta tihti teise tuppa rahunema saatma“

Reelika sõnul on Kaspar alati olnud väga terane laps ja näiteks kaheaastaselt 60tükilisi puslesid kokku panneski oli ta väga edu­januline. „Kui hakkasime mängima lauamänge, soovis ta alati võita, kuigi rääkisime, et vahel on tore mängida ka lihtsalt seetõttu, et perega koos olla,“ jagab ema. „Kui algul tundus, et laps sai sellest aru, siis mida aeg edasi, seda suuremaks läks ta võidujanu, ja kui võitu ei tulnud, ka pahameel. Nüüd, kui ta tuleb mõne mänguga meie juurde, vahetame juba abikaasaga murelikke pilke, kas tänane õhtu lõpeb rõõmu­joovastuse või hüsteeriaga.“