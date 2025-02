Kuidas ma kuu aega usinalt deitisin… oma abikaasaga

Kui enne Kevini (4) sündi oli neid hetki võtta lihtsamast lihtsam, siis lapse kõrvalt on see korralik väljakutse. Paar aastat tagasi tegime abikaasa Erikuga kokkuleppe, et igal kuul korraldame mõlemad ühe kohtingu. Tükk aega toimis see hästi. Elevusega ootasime, mis teine pool on välja mõelnud, ning jõudsime seeläbi väga ägedatele kohtingutele. Kuniks saabus viimane suvi…