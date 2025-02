Ema: olen pidanud õppima kadedusega, et mu lapse süda kuulub eeskätt ta isale. See teeb haiget, aga ma ei heida seda talle ette

Kasvatame kodus just viieaastaseks saanud poega Felixit, kes on nii minu kui mu abikaasa Ville lemmikinimene siin maailmas, me tõesti armastame teda rohkem kui kedagi teist. Felixi enda süda kuulub eeskätt issile. Ta armastab issit üle kõige. Tahab, et issi paneks ta magama, et issi viiks lasteaeda ja tooks ta sealt ära. Et issi lohutaks, kui ta on haiget saanud. Et issi oleks alati kodus ja alati tema juures. Ma tean, et paljud teist mõtlevad nüüd, et küll läheb üle, lapsed vahetavadki vanemat, kes neile rohkem meeldib, aga mina seda meie kogemuse põhjal öelda ei saa.