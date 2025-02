Olen endaga palju tööd teinud, et mitte oma mehe peale kade olla

Kasvatame kodus just viieaastaseks saanud poega Felixit. Felix on täitsa tavaline laps – uudishimulik, tugeva tahtega, armastab nalja teha ja mürada. Felix on nii minu kui mu abikaasa Ville lemmikinimene siin maailmas, me tõesti armastame teda rohkem kui kedagi teist. Vanasti olime me need inimesed teineteisele, aga nüüd oleme leppinud, et armastuse kese on muutunud. Kui Felix sündis, ütles Ville mulle: „Saara, ma pean tunnistama, et mu süda ei kuulu enam ainult sulle.“ Minu meelest on see väga loomulik.