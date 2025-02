Christin-Amani Kiivikas: rasedusuudis viis mu šokki, tundus, et elu on läbi. Nüüd olen kõige õnnelikum

Amani oli 19aastasena alustamas uue fitnessihooaja ettevalmistamist – teinud valmis pildid ja hakanud toitumist muutma –, kui sisetunne talle enam rahu ei andnud. Kuigi ta tsükkel oli kogu aeg väga ebaregulaarne olnud ja vahele jäänud menstruatsioonis polnud midagi erakordset, tundis ta, et seekord on midagi teisiti. „Naistearst oli juba ammu öelnud, et mul võib tulevikus olla raske rasestuda. Olin valmis, et ühel päeval last soovides võib see teekond osutuda keeruliseks.“ Igaks juhuks tegi ta siiski testi ja nägi ootamatult kahte triipu.