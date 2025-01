Kahevõistluse Otepää MK-le on registreerunud üle 800 koolinoore

Selline kodulähedane suurvõistlus on noortele väärtuslik kogemus. Kõpu põhikooli esindaja Nele märkis: „Arvan, et on oluline näidata õpilastele, ka spordikaugetele, et on olemas ka selline maailm ja et telekas nähtavad võistlused on päris. Vahel tundub, et nad ei mõista, et spordivõistluste otseülekanded ei ole nagu arvutimäng. Näha nii lähedalt õnnestumisi, ebaõnnestumisi ja maksimaalset pingutust – leian, et see on väärt noortele näitamist.“ Eelmisel aastal osales üritusel ligi 1000 noort, sel aastal on registreerunud juba üle 800 õpilase.