VÄIKELAPSE MURED JA RÕÕMUD | 8. osa. Sandra Roost: „Tahan karjääri asemel keskenduda emaks olemisele“

Sandra jagab endale omase aususega oma emaduse teekonda. Et temast saab kolme lapse ema, ja veel niivõrd noorelt, ei olnud sugugi iseenesest mõistetav. Kahekümnendate alguses seisis ta silmitsi terviseprobleemiga, mis pani teda elule ja ka laste saamisesse teisiti suhtuma. Unistus kõrgelennulise karjääri tegemisest jäi kõrvale ja prioriteedid muutusid.

Sandrast on tänaseks saanud kolme lapse ema, kes hea meelega keskendubki hetkel emarollile ja pühendab oma aja nende kasvatamisele. Kirjeldades enda igapäevarutiini on selge, et kuskilt otsast puhkusega muidugi tegemist ei ole. Sandra tunnistab, et on üsna suur perfektsionist ja tahab ka lastele pakkuda alati parimat, kuid on ajapikku mõistnud, et ideaalsuse püüdlemine ei ole alati laste kõrvalt mõistlik. Juttu tuleb ka Parima pagari võtetest, keerulisest rasedusest ja paljust muust.