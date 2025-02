Üks päev lasteaias. Mis saab siis, kui mänguasjad puhkusele saata ja laste loovus lendu lasta?

Jaanuari hakul on üle Eestimaa viivuks talvevõlumaa laotunud. Tallinna Mesimummu lasteaia lapsed on pühi pidamast tagasi. Kuid kellelgi on puhkus just siis algamas. Võilille rühma mänguasjad panevad aasta esimesel kuul jalad seinale ja lapsed lustivad pisut teisiti kui tavaliselt.