Elu värvipimedusega. Kuigi mingid ametid on tulevikus välistatud, saab laps siiski täisväärtuslikku elu elada

„Taipasin, et mu laps on värvipime, alles siis, kui ta oli juba kuueaastane ja värvis siil Sonicu lillaks. Kiitsin pilti ja uurisin, kas sinist värvi polnud saada, mispeale jäi ta mind mõistmatult vaatama,“ meenutab ema Margot. „Ta ütles, et see ongi ju Sonicu värv.“