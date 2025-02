Roheline, punane, sinine, kollane... ma ei tee vahet

Värvipimedus ei tähenda üldjuhul, et inimene üldse värve ei näe. See on võimetus tajuda erinevusi mõnede või kõikide värvide vahel, mida teised inimesed suudavad tajuda. Häire on levinud eurooplastel, kellest esineb seda ligi 8 protsendil, ning väga harv aafriklastel ja asiaatidel. Tegu on valdavalt x-kromosoomiga päritava häirega, mida tuleb ette üldjuhul meestel.