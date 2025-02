Insult kolmekümnendates. „Ma ei osanud selle peale tulla, et minu vanuses midagi sellist olla võiks. Kartsin, et nüüd ongi kõik“

Järgmisel päeval läks Triin perega kohalikule jaanitulele, ent tundis, et vasak kehapool ei liigu nagu tavaliselt ja on tundetuks muutunud. Ka pea käis ringi ja üleüldine olek oli nõrk. „Lõpuks ma lihtsalt istusin seal ja ütlesin mehele, et midagi on väga korrast ära. Nüüd tuli juba hirm ka.“