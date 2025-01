Elujõu saladus, millest üha rohkem räägitakse

Kohv, unerohud, antidepressandid, McDonald’s – igaühele oma

Peaasi, et saaks kiirelt-kiirelt valukohale plaastri peale panna ja edasi põrutada. Selline lähenemine on sulle ilmselt tuttav... Õnneks on inimeste teadlikkus kasvamas. Küllap oled sinagi kuulnud „biohäkkeritest“? Pole lugu, kui ei ole kuulnud. Võib öelda, et tegelikult olid esimesed biohäkkerid meie esivanemad, kes süvenesid muu hulgas põhjalikult ka sellesse, kuidas seened meie tervist mõjutavad. Teatavasti on seened ühed kõige vanemad söödavad abivahendid, mida inimene enda tervise (nii mentaalse kui ka füüsilise) turgutamiseks tarvitama hakkas. Olgu täpsustatud, et jutt ei käi siinkohal „maagilistest seentest“, vaid tervistava toimega väeseentest, mis toetavad inimorganismi täiesti hämmastaval moel.

Aga kui need pole „maagilised seened“, siis mis seentega on tegu?

Paljud pole neist seentest kuulnud, aga just nüüd on aeg teada saada, mida kujutavad endast väeseened . Tegemist on ju looduses kasvavate toetajatega, mis tõepoolest on oma väekat nime väärt.

Praeguseks on seente väe kohta läbi viidud arvukalt teadusuuringuid, nii et nüüd tasuks sul kõrvad kikki ajada.

Sinu ees on kuldne väeseente nelik immuunsuse, fookuse ja une parandamiseks:

1. Lion’s mane ehk lõvilakk-korallnarmik on ajutööd toetav seen

Tunned end olevat justkui siil udus? Teadusuuringud on näidanud, et lion’s mane toetab ajuprotsesse ja tasakaalustab mõttetööd.

Ja kui mõte läheb liialt lendu, toob ta sind paremini fookusesse tagasi.

Pikalt lõvilakka tarvitanud inimesed on tundnud ka enda üldist paremat heaolu.

Unusta suhkur kui ajutöö toetaja. See seen teeb imesid!

2. Red reishi ehk lakkvaabik on kui seenemaailma kuninganna

Vabalt võib seda seent võtta kui enda parimat sõpra või sõbrannat, kuna reishi toetab läbi hea ja halva sinu keha ning organite kõiki funktsioone. Mis ka ei juhtuks – red reishi hoiab sind soojas nagu tassike teed teki all, mis leevendab muresid. Seen on tuntud kui stressi maandaja ja närvisüsteemi taastaja.