Vanemahüvitise ülempiiri langetamisega muutub lapse kõrvalt lisa teenimise süsteem. Muudatus mõjutab juba täna sündivate beebide peresid

Vanemahüvitise maksimaalne piir on seni olnud kolmekordne riigi keskmine palk, 2026. aasta algusest vähendatakse seda kolmandiku võrra. Kui see kärbe mõjutab alles järgmisel aastal sündivate beebide peresid, siis lapse kõrvalt töötamise ja teenimise süsteem mõjutab juba täna ehk 2025. aastal sündivate beebide vanemaid – eriti tähelepanelikud peaksid olema need, kes soovivad suuremat lisa teenida detsembrikuus. Kuidas?