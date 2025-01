Headus ei ole otsa saamas! Heategude konkursil osales 2200 last ja noort

Aitan Eestit MTÜ juhatuse liige Janar Saviir märkis, et konkursile laekunud heateod peegeldavad noorte siirust ja empaatiavõimet: „Sel aastal saadeti meie konkursile nii palju südamest tulevaid tegusid! Kui keegi muretseb Eesti tuleviku pärast, siis me võime julgelt kinnitada: tänu meie lastele ja noortele on see helge ja ilus. Iga heategu on võitnud, sest kõik need muutused tegid Eestit ja Eesti elu paremaks.“