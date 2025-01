Uuring näitab: eri vanusegruppides laste ja noorte puhul mõjuvad täiesti erinevad alko-, nikotiini- ja narkoennetuse abinõud

Uuringuandmed näitavad, et täiskasvanud, kes on uimastite liigtarvitajad või sõltuvuses, on tihti sellega algust teinud just haavatavas eas ehk noorukina. Igale vanusegrupile mõjub aga erinev ennetustegevus: mis on tõhus 7–9-aastasele lapsele, ei ole tulemuslik 13–15-aastasele noorukile. Anname 400 tuhande lapse seas tehtud uuringu tulemusel leitud tõhusatest meetmetest ülevaate.