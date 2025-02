Kui riided tekitavad ebamugavust

„Ta võib käia mitu päeva lasteaias samade riietega, olgugi et neil on plekid peal, sest uute selga­saamine tundub võimatu,“ jagab ema. „On olnud aegu, kus poja riidessesaamine on võtnud meil tunni ja päädinud hüsteeriaga. Et olukorda leevendada, olen lasknud tal poes ise uusi riideid valida. Kuid ega need käigud lihtsate killast pole, sest seal tuleb ju neid selga proovida. Samas tunnen oma last ja mõistan, et see ei ole niisama protest, vaid tal on tõesti riietes ebamugav,“ kirjeldab Pille.