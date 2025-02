Ülitundlikkus riiete osas. Ema: on olnud aegu, kus poja riidesse saamine on võtnud meil tunni ja päädinud hüsteeriaga

Kui tavaliselt valivad vanemad lapsele riideid välimuse ja võimalusel ka materjali järgi ning sellele ülearu aega ei kuluta, siis ülitundlike laste vanemate elu tihti rõivaste ümber keerlebki. Kennu (6) ema Pille ütleb, et nende kodus ei möödu ühtegi päeva, kui riided probleemiks poleks. Kõik need tunduvad poisile ebamugavad. Mis teda täpsemalt häirib, poiss öelda ei oska, tal lihtsalt on neis ebamugav. Eriti rõivastes, mis pole veel sisse kantud.