Vapper tüdruk! 6aastane laps kutsus politsei appi, kui kontaktivõimetu ja purjus isa tema ja õed-vennad hooleta jättis

Politseinikel ei jäänud seega muud üle, kui laste eest hoolitsemine enda kanda võtta. Nad panid lapsed riidesse, vahetasid kõige väiksemal pereliikmel mähkmed ning hakkasid otsima lähedaste abi, kelle turvalisse rüppe lapsed anda kuniks nende ema saabub. Kahjuks polnud ükski sugulane sel momendil piisavalt lähedal ega vaba, et lapsed neile usaldada saaks.



Kuna aga lapsi sellisesse majapidamisse jätta ei saanud, panid politseinikud nad ülerõivastesse, viisid sooja politseiautosse ning sõitsid nende emale teise maakonda vastu ja andsid lapsed talle üle.

Edasi on politseil plaanis koos koostööpartneritega vaadata, et laste heaolu ja turvalisus oleks tagatud ka koos isaga koos olles.

Politsei tunnustab siinkohal väikest tüdrukut, kes julges abi küsida, sest just tänu tema julgusele said lapsed turvalisse, sooja ja puhtasse paika.



Samuti kutsub politsei ka kõiki teisi üles märkama abivajavaid lapsi. Kui näed, kuuled või tead, et mõned lapsed on kuskil jäetud hooleta ja omapäi, siis palun anna sellest teada, et ükski laps ei peaks oma päevi veetma hoole ja armastuseta.