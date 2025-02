Aga kumb meist täna koju jääb?

Just paar päeva tagasi pidasime Annikaga kiiret kriisikõnet, sest lastehoiust teatati, et August on haigestunud. Meie omavahelise vestluse sisu oli, kumb läheb temaga koju täna ja kes on kodus järgmistel päevadel, sest vaevalt haigus kohe möödub. Seekord langes liisk mulle, sest sain oma tööasju sättida ning kaasal olid rangelt fikseeritud kohtumised ja koosolekud, mida polnud võimalik ümber mängida. Mõnel teisel korral on teistpidi.