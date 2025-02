Jurist selgitab | Kas laps jääb elatiseta, kui ta sündis üheöösuhtest ja isa teda omaks tunnistada ei taha?

Mul on üheaastane poeg, keda olen üksi kasvatanud. Põhjus selleks on võrdlemisi kurb: mul oli tema isaga üheöösuhe. Mehel oli tollal juba pere ja kui talle oma üllatusrasedusest teatasin, teatas ta kategooriliselt, et tema lapse elus osalema ei hakka. Ta ütles ka, et mul pole mingit alust teda selleks sundida, sest tema on lapse sündimisele vastu.

Kui laps sündis, andsin talle siiski sellest teada ja ütlesin, et kui ta on meelt muutnud, tulgu pojaga tutvuma. Poja esimese eluaasta jooksul üritasin temaga mitmel korral rääkida, et ta lapse elus osaleks ja meid rahaliselt veidi toetaks, kuid ta ignoreeris minu kirju või vastas järsult. Kas pean leppima, et lapsel polegi isa tuge? Laps pole ju süüdi, et ta neil asjaoludel siia ilma sündis.

Jurist vastab:

Kui kahel täiskasvanul on seksuaalsuhe, tuleb neil mõlemal mõista, et selle tulemusel võib naisterahvas rasestuda ja sündida ühine laps. Naise rasestanud mehel ei pruugi olla soovi isaks saada, kuid tal pole võimalik sundida naist rasedust katkestama. Samuti ei ole tal võimalik vabaneda lapse sünniga kaasnevatest kohustustest (ja loomulikult õigustest) põhjusel, et ta polnud lapse sündimisega nõus. Arvestades eeltoodut, on seadusandja näinud ette võimalused juhuks, kui lapse eostanud mees pole nõus isadust omaks võtma

