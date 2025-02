Mul on üheaastane poeg, keda olen üksi kasvatanud. Põhjus selleks on võrdlemisi kurb: mul oli tema isaga üheöösuhe. Mehel oli tollal juba pere ja kui talle oma üllatusrasedusest teatasin, teatas ta kategooriliselt, et tema lapse elus osalema ei hakka. Ta ütles ka, et mul pole mingit alust teda selleks sundida, sest tema on lapse sündimisele vastu.