VÄIKELAPSE MURED JA RÕÕMUD | 9. osa: Kristina Birk-Vellemaa seksist, seksuaalsusest ja sellest lastega rääkimisest

Kristina soov on seksuaalsusest rääkida sensatsioonita. Kristina on oma töös näinud, et täiskasvanute seksuaalharidus pole mitte vähem oluline, mistõttu alustamegi saadet hoopis lapsevanematest rääkides.

Seks suhtes muutub tihtipeale juba siis, kui tekib soov lapsevanemateks saada. See kuidas rasedus ja lapse saamine omavahelist suhet mõjutab on väga individuaalne ja neid faktoreid on palju. Mõnikord on see muutus ka positiivne.

Kõige olulisem on Kristina sõnul omavahel avatult suhelda ja ta soovitab partneritel omavahel pidada sügavaid vestlusi. Saatejuht jagab muutuseid, mida ta ise on kogenud ja häid nõuandeid nendega toime tulemiseks.