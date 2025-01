Anna teada! Millistes ühiskasutatavates meestele mõeldud ruumides on ka võimalused laste eest hoolitsemiseks?

Kuigi nii ema kui isa peaks olema võrdsed lapsevanemad, on ühiskondlikult asi siiski kaldu emade poolele. Just naistele mõeldud tualettides, olgu need restoranis või kaubanduskeskuses, on beebide mähkimisalused. Mida peaks aga tegema isa, kes on lapsega üksi välja tulnud? Arglikult paluma luba kasutada naiste tualetti, et seal beebi mähet vahetada? Tegema seda kaubanduskeskuse pingil? Või ehk ei olegi olukord nii mustades toonides ja on hakatud rohkem mõtlema ka sellele, et isad vajavad samu võimalusi?