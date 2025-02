Kujundava hindamise head ja vead. Kas hea konstruktiivne tagasiside, mis peletab koolistressi või hoopiski vanemaid ja lapsi segadusse ajav mõõdupuu?

Vanemate seas on nii tuliseid kujundava hindamise pooldajaid kui ka skeptikuid.

Mario Kadastikul on kogemusi hindamisega kolme pidi: tema enda kooliajast, seejärel õpetajana ning nüüd poegade Tristani (10) ja Richardi (6) vanemana.

Pille poeg Joonas käib 1. klassis koolis, kus on algklassides vaid kujundlik hindamine. Pille nõustub, et see teeb esimesel aastal lastele kooli sisseelamise lihtsamaks, ent kui saaks valida, läheks ta teisest aastast üle numbrilisele süsteemile.