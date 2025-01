Vanemlusmured võivad kõiki kimbutada. 5 kuulsat naist, kes on avatult oma sünnitusjärgsest depressioonist rääkinud

Jenna Dewan

Näitlejanna Jenna Dewan rääkis oma raskustest taskuhäälingus Dear Gabby. Pärast tütre sündi tabas naist tugev ärevus, mida võimendas ka töö ja selle tõttu pidev reisimine. Naisel tuli leida oma elus tasakaal, kus oleks ruumi nii rinnaga toitmisele, pikkadele võttepäevadele kui ka beebi kõrvalt magamata öödele. Ehk aitab Jenna kogemus näha, et emaduse ja karjääri ühiselt ja toimivalt eksisteerima saamine on raskem kui võiks arvata.

Serena Williams

Tenniseässast naine tunnistas Harpers Bazaar artiklis, et traumeeriv sünnituskogemus tõi kaasa ka sünnitusjärgse depressiooni. „Ma arvan, et inimesed peaksid sellest rohkem rääkima. See on neljas trimester, see oleks nagu endiselt osa rasedusest. Ühel hommikul ei leidnud ma lapse lutipudelit ja see ajas mind nii endast välja, et ma hakkasin lihtsalt nutma. Ma ju tahtsin ideaalne olla!“

Samuti eelistab naine sünnitusjärgse depressiooni asemel kasutada terminit sünnitusjärgsed emotsioonid, et vältida stigmasid mis ümber depressiooni keerlevad.

Reese Witherspoon

Armastatud näitlejanna on sünnitusjärgset depressiooni kogenud mitmel korral. I Weigh taskuhäälingus rääkis naine, et tal on olnud erinev kogemus kõigi kolme lapsega. „Ühega oli mu sünnitusjärgne depressioon keskmine, aga ühega oli mul vaja saada abi ravimitest, sest ma polnud suuteline ise enam selgelt mõtlema.“

Kuna eelnevalt kogetud sünnitusjärgne depressioon tõstab riski selle taastekkeks, on värskendav, et naine oma läbielamisi ka avalikkusega jagama on valmis.

