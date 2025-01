Suurpered on pahased: riik soovib, et lapsi sünniks juurde, aga siis karistab meid automaksuga

„Ma tunnen, et automaks on suurperedele täielik karistus. Kuigi riik soovib, et lapsi sünniks juurde, siis keegi ei mõtle, et lapsi on vaja transportida kooli ja lasteaeda,“ tunneb ema Jaanika pahameelt.

Nende peres on kuus last vanuses: 1, 4, 6, 10, 14 ja 18 eluaastat. Kui selgus, et Eestis rakendatakse autoomanikele mootorsõidukimaks ehk lihtsas keeles automaks, otsustas pere