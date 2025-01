VIDEO | See pea 15 kg kaaluv 5kuune beebi on muutunud internetisensatsiooniks

Carson tuli siia ilma kaaludes 4,5 kg ning ta ema on jaganud, et kuigi võiks vastupidist arvata, on poisi isu tegelikult täiesti keskmine. Millest tuleb pisipoisi suurus? Ema naljatab, et suur mees pidi temast nagunii saama. Carsoni isa on 190,5 cm pikk ja tema onud 203 cm ja 205 cm pikad. Ilmselt otsustas poiss oma kasvuteed lihtsalt esiti alustada laiusest ja võtab hiljem pikkuses vajaliku järgi!



Igatahes on Carsonist saanud selline sensatsioon, et ema sõnutsi tulevad võõrad neile tihti ka ligi. Ja sotsiaalmeedias, kus leidub niivõrd palju negatiivset, on ju tegelikult tore näha ühte sõna otseses mõttes rõõmurullist beebit.